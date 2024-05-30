Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Kartal'da yangın çıkan binada bulunan 81 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Atalar Mahallesi Meriç Sokak'taki 6 katlı binanın 2. katında yer alan dairede yangın çıktı. Binada mahsur kalan 1'i bebek, 5'i çocuk toplam 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İddiaya göre yangına, tek başına yaşayan Hasan Kara'nın içtiği sigara sebep oldu.

Yangın kontrol altına aldıktan sonra dairede yapılan incelemede, yatalak olduğu öğrenilen Hasan Kara (81) odasında ölü bulundu.

İtfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bebek ve çocuklara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kara'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili konuşan Serdar isimli bir görgü tanığı "Yatalaktı. Yaşlı bir amcaydı. Yangında vefat etti. Kendi kendine yandı. Yangın sigaradan çıkmış. Diğer mahsur kalanları aldılar tahliye ettiler. Şu anda oksijen veriyorlar "dedi.