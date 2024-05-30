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ŞOK Marketler ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

ŞOK Marketler ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, "Marketler olarak, 'ara sıra değil hep ucuz' sloganımızla, önümüzdeki dönemde de yapacağımız yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi

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ŞOK Marketler, yılın ilk çeyreğinde 37,2 milyar lira ciro elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 47 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam ederken cirosu 37,2 milyar lira oldu.

ŞOK Marketler, yeni açılışlarla mağaza sayısını 10 bin 789'a ulaştırdı.

Yılın ilk çeyreğinde şirketin e-ticaret uygulaması 'Cepte ŞOK'ta yeni arayüz güncellemesi yapıldı. Müşteri geri bildirimleri sonucunda yapılan güncellemeyle birlikte uygulama üzerinden 60 dakika içerisinde teslimat seçeneği sunularak kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

ŞOK Marketler, mobil uygulamasının yanı sıra sadakat programı olan 'Win' ile müşterilerine her hafta farklı ürün gruplarında, seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenliyor. Win'li müşteriler kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça Win para kazanıyor, kazanılan Win paralar, Cepte ŞOK'taki Win cüzdanlarına yüklenerek hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK'taki alışverişlerde kullanılabiliyor.

Toplam çalışan sayısı ile Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan ve 2023'te istihdam oranını en çok artıran şirketlerden olan ŞOK Marketler, yüzde 54 kadın çalışan oranıyla da öne çıkıyor. Diğer yandan 2019'da kadının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirdiği 'ŞOK’ta Ben de Varım' projesiyle Türkiye'deki kadınların ekonomiye katkı sunmalarını destekliyor.

2024'ün ilk çeyreğinde proje kapsamında Türkiye'nin deprem bölgesi başta olmak üzere farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünler seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu. Proje ile kooperatiflerdeki kadın istihdamının artmasına ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlanıyor.

- 'Yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yönetici (CEO) Uğur Demirel, kaliteli ürünleri uygun fiyattan tüketicilere ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Demirel, ŞOK Marketler'in Türkiye'nin ekonomisine ve müşterilerinin bütçesine katkı sunmak üzere çalıştığını, Türkiye'nin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak bu ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturduğunu vurguladı.

2024'ün ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek 37,2 milyar lira ciroya ulaştıklarına dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

'Mağaza ve depo yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, arayüz güncellemesi yaptığımız mobil uygulamamız Cepte ŞOK ile 60 dakikada teslimat seçeneği sunarak müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Win programımızla müşterilerimize kaliteli ürünü uygun fiyattan ulaştırırken, kazandıkları Win paraları Win cüzdanları aracılığıyla kullanma imkanı sağlıyoruz. ŞOK Marketler olarak, 'ara sıra değil hep ucuz' sloganımızla, önümüzdeki dönemde de yapacağımız yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.'

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