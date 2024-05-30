BIST 10.483
DOLAR 32,31
EURO 35,02
ALTIN 2.422,99
HABER /  EKONOMİ

Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker'in, Türkiye ve yurt dışı operasyonları büyümeye devam etti.

Abone ol

Ülkerden yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 19,6 milyar lira ciroya ulaştı. Aynı dönemde şirketin Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 68,5, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 31,5 oldu.

Şirket, Türkiye ekonomisine istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla katkı sağlamaya devam ediyor. Üretim, tedarik ve lojistik altyapısını sürekli geliştiren, AR-GE, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırımlarına devam eden şirketin başarıları büyüme rakamlarına da olumlu yansıyor.

'İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker'in Türkiye'de sektörünün liderliğini, Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarında liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Buyurgan, Türkiye'nin, McVitie's, Godiva, Jaffa Cakes, Flipz, Tartlets, BN, Gold Billlions gibi global markaların üretim üssü konumunu korurken, ürünlerinin dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerle buluştuğunun altını çizdi.

Türkiye'yi daha da güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirme hedefleriyle global rekabette güç kazanma, bulundukları pazarlardaki konumlarını ve liderliklerini sürdürme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediklerine dikkati çeken Buyurgan, şunları kaydetti:

'İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Türkiye'de 9, yurt dışında 4 fabrikadaki üretim gücümüzle 2024'ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği
Erdoğan, İtalya’da G7 Zirvesi’ne katılacak
Erdoğan, İtalya’da G7 Zirvesi’ne katılacak
Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması
Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması
ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolara kurduğu yüzer iskele çöktü
ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolara kurduğu yüzer iskele çöktü
Yazar Azra Kohen'den tepki çeken Filistin açıklaması! "Çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar"
Yazar Azra Kohen'den tepki çeken Filistin açıklaması! "Çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar"
Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti
Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti
Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti
Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti
Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı
Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı
NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor
NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!