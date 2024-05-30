BIST 10.483
DOLAR 32,31
EURO 35,02
ALTIN 2.422,99
HABER /  SPOR

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun 1500 kişiye dava açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun 1500 kişiye dava açtı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisi ile ailesine hakarette bulunup, küfür ettikleri iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtı.

Abone ol

Bülent Uygun, AA muhabirine, sosyal medyadan yapılan küfür ve hakaretlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Küfür ediyorsan zaten o karakterde ve karaktersizlikte oluyorsun. Dolayısıyla sana söylenecek bir söz kalmıyor." dedi.

Sosyal medya üzerinden kendisi ile ailesine yönelik yapılan ve suç teşkil edecek paylaşımlarla ilgili hukuki sürece yöneldiğini anlatan Uygun, "Bunları tespit ederek yaklaşık 1500 kişiyi dava ettik. Sonuçlanan her bir davada; site sahibi olup hakaret edenlerden 150 bin lira, şahıs ve kişisel olarak küfür edenlerden 30 bin lira, ayrıca 20 bin lira da avukatlık ücreti ödemek şartıyla tazminat kazanıldı." diye konuştu.

 "87 dava sonuçlandı ve kazanıldı"

Uygun, davalardan elde ettiği geliri, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kimsesizler Yurdu ve sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için ilgili kurumlara bağışladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar zannedersem 87 dava sonuçlandı ve kazanıldı. 1000'den fazla şahısla ilgili mahkemenin devam ettiği ve dava sonuçlarının beklendiği bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz ile devlet görevlisi olan bazı arkadaşlarımızın da devletime olan sevgi ve saygımdan ceza almalarını engelledim. Bundan sonraki süreçte de çocuğumuza, namusumuza, ailemize hakaret edenlere davalarımız devam edecek."

Teknik direktör Uygun, yeni açacağı maddi tazminat davalarındaki tutarların arttırılması yönünde avukatlarına talimat verdiğini dile getirdi.

Sporun sevgi, saygı ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Uygun, hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkına sahip olmadığına dikkati çekti.

Bülent Uygun ayrıca, antrenman bilimi üzerine kitap yazan bir teknik direktör olduğunu, buradan elde ettiği geliri de şehit ve gazi çocuklarının eğitimine bağışladığını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti
Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti
Tapu sahipleri dikkat! Geciken daha fazla ödeyecek
Tapu sahipleri dikkat! Geciken daha fazla ödeyecek
Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
21 ilde Sibergöz-42 operasyonu: 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
21 ilde Sibergöz-42 operasyonu: 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
Filistin Kızılayı: İsrail, 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu
Filistin Kızılayı: İsrail, 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu
ŞOK Marketler ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
ŞOK Marketler ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği
Erdoğan, İtalya’da G7 Zirvesi’ne katılacak
Erdoğan, İtalya’da G7 Zirvesi’ne katılacak
Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması
Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması