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Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti

Şarkıcı Hadise oyuncu oluyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul etti

Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hadise şimdi de oyuncu olmaya karar verdi. Dijitalde yayınlanacak bir proje teklifini kabul eden Hadise bu işten 10 milyon TL alacak.

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Özel hayatı, sahne kostümleri ve danslarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaştı.

Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise son kıyafetiyle tartışma yaratmıştı. Külot modasına uyan Hadise mayo tarzı bir görünümle sahneye çıkmış ve o kostümü ile 10. Yıl Marşı'nı söylemişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'ye tepki göstererek "saygısızlık" şeklinde yorumlar yapmıştı.

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