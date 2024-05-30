Tapu sahipleri dikkat! Geciken daha fazla ödeyecek

Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde yarın son gün. Ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.

Abone ol

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre yarın doluyor. Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanıyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.