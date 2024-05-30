BIST 10.483
DOLAR 32,31
EURO 35,02
ALTIN 2.422,99
HABER /  GÜNCEL

Tapu sahipleri dikkat! Geciken daha fazla ödeyecek

Tapu sahipleri dikkat! Geciken daha fazla ödeyecek

Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde yarın son gün. Ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.

Abone ol

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre yarın doluyor. Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanıyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
21 ilde Sibergöz-42 operasyonu: 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
21 ilde Sibergöz-42 operasyonu: 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
Filistin Kızılayı: İsrail, 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu
Filistin Kızılayı: İsrail, 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu
ŞOK Marketler ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
ŞOK Marketler ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği
Erdoğan, İtalya’da G7 Zirvesi’ne katılacak
Erdoğan, İtalya’da G7 Zirvesi’ne katılacak
Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kartal'da sigara yangına sebep oldu: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması
Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması
ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolara kurduğu yüzer iskele çöktü
ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolara kurduğu yüzer iskele çöktü
Yazar Azra Kohen'den tepki çeken Filistin açıklaması! "Çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar"
Yazar Azra Kohen'den tepki çeken Filistin açıklaması! "Çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar"
Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti
Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti