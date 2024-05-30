İBB UKOME toplantısı yapıldı! Oybirliği ile kabul edildi, 5 güne çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mayıs ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda oybirliği ile kabul edilen teklif doğrultusunda, ilk kez şoför olacaklara verilen 1 günlük eğitim 5 güne çıkarıldı.

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UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığında Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi kapsamında zorunlu şoför eğitimi verilmesi ile ilgili teklif oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edilen teklif doğrultusunda, ilk kez şoför olacaklara verilen 1 günlük eğitim 5 güne çıkarıldı.

İstanbul Ulaşım A.Ş'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi teklifi gündemden geri çekildi.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Zambak Sokak yayalaştırma projesi teklifi de toplantıda görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Bu arada, toplantının yapıldığı tesisin önünde toplanan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ve beraberindekiler, İBB'nin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarması talebiyle protesto gösterisi yaptı.