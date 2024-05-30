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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısı için Çekya'ya gitti. Yarın gerçekleşecek toplantı öncesinde Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya gelecek. Fidan-Blinken görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanında Gazze, Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgesel konu başlıkları ele alınacak. Fidan'ın gün içinde Almanya, Hollanda ve Çekya Dışişleri Bakanları ile de iki görüşmeler yapması planlanıyor.

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NATO bünyesindeki Dışişleri Bakanları, 9-11 Temmuz' tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlık niteliğinde gayriresmi toplantılarını Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak.

İki gün sürecek olan görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

İki bakan, en son 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanları, caydırıcılık ve savunma gündemleri ile birlikte "Ukrayna'ya destek" konusunu detaylı biçimdetartışacak.

Ukrayna'ya hava savunması ve top mermisi tedarikine odaklanılması ve desteğin sürdürülebilirliği için yollar aranacak.

Hava savunması konusunun, Ukrayna için olduğu kadar, Yunanistan ve Polonya'nın sunduğu "Avrupa'da ortak hava sahası" teklifi bağlamında da ele alınması bekleniyor.

Toplantının gündemiyle ilgili basına bilgiler veren ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith'e göre, Ukrayna'ya sivil bir NATO temsilcisi atanma fikri değerlendiriliyor.

Bu çerçevede NATO, "Birlikte çalışabilirlik" adı verilen yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı hakkında bilgi almak, sahadaki gelişmeleri yakından takip etmek için "Harp Merkezi" kurulması fikri de gündemde.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda Washington Zirvesi'nde, önceki süreçten farklı dil kullanma hazırlığı da yapılıyor.

Bakanlar, Prag'da Ukrayna'nın NATO'ya giden sürecinde köprü görevi görecek bu yeni söylem üzerinde de çalışacak. Ancak söz konusu ülkeye üyelik davetinin bu yaz yapılması planlanmıyor.

Bir diğer önemli gündem maddesi de mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle, yerine kimin geleceği konusu olacak.

Halihazırda Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte olmak üzere iki aday bulunuyor.

Iohannis ve Rutte arasında süren yarışta, Hollandalı aday müttefiklerin çoğu tarafından destekleniyor. Yine de bu konuda henüz bir görüş birliğine varılamadığı için müttefiklerin görüşmelerinin sürmesi bekleniyor.

Yeni genel sekreter hakkındaki kararın Washington Zirvesi'ne kadar verilmesi ve zirvede duyurulması planlanıyor.

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