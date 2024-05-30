Göktaş’tan müjde geldi Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinde başvuru rekoru

Evleneceklere faizsiz kredi desteği sağlayan Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran çiftleri sayısı giderek artıyor. Düğünü erteleyenlere ‘can suyu’ olan 150 bin TL’lik krediye rekor başvuru geldi. Sayı yükseldi, Bakanlık kapsamının genişletileceğini duyurdu.

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Evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin TL’lik kredi sağlayan Aile ve Gençlik Fonu’nda başvurular patladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen fon, düğününü erteleyenlere ‘can suyu’ oldu, başvuru sayısı 3 ayda uçuşa geçti.

Fiyat artışları, düğün maliyetlerinin yükselişi hem çiftleri hem de ailelerini zorluyordu. Hükümetin devreye aldığı fon ile dünya evine girecek çiftler rahat bir nefes aldı.

3 aylık süreçte başvuru sayısı arttı

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi. Şubat ayında başlayan Aile ve Gençlik Fonu başvurularında sayı 9 bin 485'e ulaştı.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

Kapsam genşliyor

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yazılı soru önergesini de yanıtladı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandığını hatırlattı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile yeni evlenecek gençlerin evlilik süreçlerinde ihtiyaç duyacakları ekonomik destek ile evlilikte karşılaşabilecekleri olası iletişim sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim programlarının sunulmasının amaçlandığını belirten Göktaş, "Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.