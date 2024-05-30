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Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında vefat etti. Uğurlu, aralarında Tabutta Rövaşata, Behzat Ç.'nin de yer aldığı pek çok önemli yapımda rol almıştı.

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu yaşamını kaybetti. Sanatçının vefatını X hesabında duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Oyuncu Cem Yılmaz da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi, değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Uğurlu kimdir?

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya geldi. Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, pek çok başarılı yapımda oynadı.

"Yol Ayrımı", "Behzat Ç.", "Avcı" ve "Tabutta Rövaşata" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edinen sanatçı, 1979'dan itibaren adım attığı tiyatro sahnesinde "Yangın Duası", "Çöplük", "Abdülcambaz", "İki Efendinin Uşağı", "Önemli Adam", "İstanbul Efendisi" ve "Kösem Sultan" adlı oyunların da aralarında yer aldığı önemli yapımlarda rol aldı.

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