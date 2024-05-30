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Merkez Bankası rezervleri 4 haftada 18.2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası rezervleri 4 haftada 18.2 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası, toplam rezervleri üst üste dördüncü haftasında da artış gösterirken; söz konusu dönemde artış 18,2 milyar dolar oldu.

3 Mayıs'ta açıklanan verilerde brüt rezervler 126 milyar dolardı. 

Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

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