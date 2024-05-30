Türkiye'de son 5 yılda kuduz vakalarında artış!

Son 5 yılda Türkiye'de kuduz vakalarında ciddi bir artış yaşandı. 2019 yılında başlayan vakalar pandemi ile her ne kadar düşük kalsa da 2022 yılında pik yaşadı. Kuduz korkusu nedeniyle 5 ayda 21 şehir karantinaya alındı.

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Koronavirüs nedeniyle başlayan pandemi Türkiye'de insanları evlere kapattı ancak kuduz vakalarının artışına neden oldu. Kuduz vakalarındaki artışları ise 2021 yılında başladı. Ortalama 5 yıllık rakamlar baz alındığında ciddi bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Son 5 yıldaki artışlar uzmanları da korkuttu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde; ilk etapta 2019 yılında 59 ilde 494 kuduz vakası yaşandı.

Akabinde ise 2020 yılında 267 kişi de kuduz virüsüne rastlanırken 52 il karantinaya alındı. 2021'de 28 ilde 153, 2022'de 41 ilde 277, geçen yıl 35 ilde 282 kuduz vakası Sağlık Bakanlığı tarafından raporlandı. 2024 yılına geldiğimizde ise 5 aylık dönemde 21 ilde 50 vaka görüldü.

Karantinaya alınan şehirler en fazla 7 en az 3 gün giriş çıkışlara kapatıldı. Kuduz vakası hayvanlarda da görüldü. Bazı inekler telef oldu. Hem veteriner hem de enfeksiyon uzmanları vatandaşları uyardı. Öte yandan Türkiye'deki başı boş köpeklerin kuduz vakasını artırdığı hatta Avrupalı devletler Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyarmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Yaz sezonu için Türkiye'yi tercih eden turistlerde kuduz vakalarından endişe duyduklarını ifade eden açıklamalar yapmıştı. Bursa, Eskişehir, Tunceli, Kars, Bitlis, Çanakkale, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Şırnak gibi şehirler son 5 yılda birçok kez karantina altına alındı.

Avrupa Birliği (AB), sahipsiz hayvan sorunuyla mücadele ve hayvan refahına ilişkin uygulamaların Avrupa ülkeleri arasında farklılık göstermesi nedeniyle bu konuya ortak standart getirmeye çalışırken, AB Komisyonunun geçen yıl sunduğu yasa teklifinde, zorunlu kısırlaştırma, çip takma, kayıt altına alma ile bakıcıların yetkinliğinin artırılması gibi önlemler yer alıyor.

Çoğu Avrupa ülkesinde sokaklarda nadiren sahipsiz hayvana rastlansa da AB, her üye ülkesinin farklı yöntem izlediği bu konuya ortak çözüm bulma çalışmalarını sürdürüyor.

Belçika'da barınaklara yıllık 7 bin köpek, 26 bin kedi bırakılırken, İspanya'da ise bu rakam köpekler için 100 bin, kediler için 30 bin düzeyinde seyrediyor.