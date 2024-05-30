TSK personeline TikTok kullanımını yasaklandı. Karar TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda onaylandı. TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kabul edilen kanun teklifinde, TSK personeline "TikTok" yasağı gelmesinin yanında başka maddeler de var. İşte ayrıntılar...

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TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilmişti. Teklifle birlikte "TikTok" kullanan TSK personeline yasak geldi. TSK personeline "TikTok" yasağı gelmesinin yanında şunlar da yer aldı:

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören gören ve sağlık durumu dışında disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılan öğrencilere, devlet tarafından yapılan masrafların iki katı tazminat ödenecek.

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha hızlı ve etkin gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nin modernizasyonu, savunma sanayisinin geliştirilmesi ve araştırma- geliştirme hizmetlerinde kullanılacak özel gelirleri karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması halinde ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadroları ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Teklifin tartışmalara neden olan ikinci maddesindeki "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesine ilişkin düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.



TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaş