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Kızılırmak'taki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kızılırmak'taki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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Nehrin Anbarcı köyü yakınlarındaki bölümüne balık tutmak için gelen vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir ekip alana gelerek, incelenmek üzere Kızılırmak'tan ve ölü balıklardan numune aldı.

Laboratuvar ortamında yapılacak inceleme ile balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılacağı bildirildi.

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