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Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli oldu

 Roche İlaç Türkiye'nin Genel Müdürü Farid Bidgoli oldu. Bidgoli, Roche bünyesine katılmadan önce Birleşik Krallık'ta AstraZeneca ve ABD ve Çin'de MSD ilaç firmasında çeşitli uluslararası görevlerde bulunarak zengin bir deneyim kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Farid Bidgoli, Roche bünyesine geri dönüyor. 2017 yılında Roche İran yöneticiliğini üstlenen Bidgoli, 2019 yılında Roche İlaç Tayland, Myanmar, Kamboçya ve Laos Genel Müdürü görevlerini üstlendi.

Bidgoli, görevi boyunca başarılı organizasyonlar geliştirerek, görev süresi boyunca liderlik ettiği şirketlerin büyümesine katkıda bulunarak hükümetler, STK'lar ve dernekler ile güçlü ortaklıklar geliştirdi.

Bidgoli, Roche bünyesine katılmadan önce Birleşik Krallık'ta AstraZeneca ve ABD ve Çin'de MSD ilaç firmasında çeşitli uluslararası görevlerde bulunarak zengin bir deneyim kazandı.

Bidgoli'nin ticari, pazar erişim, medikal, dijital sağlık ve müşteri çözümleri alanlarındaki deneyimi, solunum, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, alerji ve dermatoloji gibi birçok hastalık alanına etki etmesini sağladı.

Bidgoli, 1 Mayıs'tan itibaren Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı.

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