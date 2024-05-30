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Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup

Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. CHP lideri Özel, Filistin’i devlet olarak tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup yazarak, kararlarından dolayı teşekkür etti. Özel, mektubunda “Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır” ifadelerine yer verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini resmen tanıyan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris'e mektup yazdı. Özel, mektubunda başbakanları kararlarından dolayı kutlayarak “Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır” dedi.

Özel, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Bu vesileyle sizi ve Hükümetinizi kutluyor ve bölgede kalıcı bir barışa yönelik güçlü kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyorum. Kasım ayında, Genel Başkanlığa seçilmemden hemen sonra, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için sosyal demokrat ve sosyalist siyasi dostlarımıza çağrıda bulunmuş, İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmaya tek uygulanabilir çözüm olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurgulamıştım. Sizin gibi cesur ve adil bir karara, özellikle de üç Batı Avrupa demokrasisinden aynı anda tanıklık etmek, küresel anlamda barış ve adaletten yana olan hepimizi cesaretlendirmiştir. Diğer ülkelerin de sizin bu örnek adımınızı takip etmelerinin yolunu açtığınıza yürekten inanıyorum. Özellikle de İsrail Hükümeti'nin Refah'taki çadır kampa yapılan ve çok sayıda masumun hayatını kaybettiği son vahşi saldırıda gördüğümüz üzere etnik temizlik sınırlarını aştığı bir dönemde, uluslararası toplumun gösterdiğiniz kararlılığa ihtiyaç duyduğu açıktır."

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