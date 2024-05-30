BIST 10.448
DOLAR 32,24
EURO 35,01
ALTIN 2.428,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, iş insanlarını Cağ Kebabı Etkinliği’nde buluşturuyor!

Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, iş insanlarını Cağ Kebabı Etkinliği’nde buluşturuyor!

Uzun deneyimleri ışığındaki birçok projesiyle binlerce ailenin hayallerini gerçekleştiren MSY Yapı ve Çukurova Gayrimenkul, güçlerini Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş altında birleştirdi.

Abone ol

En iyi sonuçları sunmak için ilk günkü tutku ve yılların profesyonelliğiyle çalışan Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş, toplam dört projesinin ilk etabı olan Ballıca Manzara Villaları’nı hayata geçirdi.

Gittikçe değerlenen bir bölge olan Ballıca’da yer alan ve tamamlandığında yaklaşık 100 villa olacak sıradaki projelerini de hayata geçirmek üzere var gücüyle çalışıyor.

Doğayla dost, huzur dolu yaşam alanları sunmayı amaçlayan her yeni projesi ile daha da güçlenmeye devam ediyor.

Geleneksel lezzetlerden biri olan cağ kebabı ikramları eşliğinde gayrimenkul sektörü ve Ballıca Gayrimenkul A.Ş projeleri hakkında bilgi paylaşımlarının olacağı Cağ Kebabı Etkinliği, katılanların hem damağında hem de hafızasında yer edinecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
Gazze öfkesiyle yumruklarını konuşturdu İsrailli rakibini 5-0 yendi
Gazze öfkesiyle yumruklarını konuşturdu İsrailli rakibini 5-0 yendi
Yunanistan'dan Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğini kapatma kararı
Yunanistan'dan Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğini kapatma kararı
İzmir'de lüks arabası ve silah koleksiyonu olay olan hakim için harekete geçildi
İzmir'de lüks arabası ve silah koleksiyonu olay olan hakim için harekete geçildi
Türkiye'de son 5 yılda kuduz vakalarında artış!
Türkiye'de son 5 yılda kuduz vakalarında artış!
TSK personeline TikTok yasağı
TSK personeline TikTok yasağı
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu
Merkez Bankası rezervleri 4 haftada 18.2 milyar dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 4 haftada 18.2 milyar dolar arttı
İstanbul Park'ta yeni dönem
İstanbul Park'ta yeni dönem
Antalyaspor'da yeni dönem! Alex de Souza için imza töreni düzenlendi
Antalyaspor'da yeni dönem! Alex de Souza için imza töreni düzenlendi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek
29 kişi hayatını kaybetmişti! Beşiktaş'taki yangın faciasında flaş gelişme
29 kişi hayatını kaybetmişti! Beşiktaş'taki yangın faciasında flaş gelişme