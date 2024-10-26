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Antalya'da tarım araçlarının bulunduğu depoda yangın

Antalya'da tarım araçlarının bulunduğu depoda yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım araçlarının konulduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Demirciler Mahallesinde, H.T'ye ait tarım araçlarının olduğu bir depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Akseki Belediyesine ait arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Depoda hasara neden olan ve soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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