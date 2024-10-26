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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, depremin 5. gününde kurtarılan aileyi yeni konutunda ziyaret etti

Erdoğan, depremin 5. gününde kurtarılan aileyi yeni konutunda ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve depremin 5'inci gününde madenciler tarafından 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılan İpek ailesini yeni konutunda ziyaret etti.

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Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, törenin ardından depremzede İpek ailesini, TOKİ tarafından yaptırılan evlerinde ziyaret etti.

Baba Ahmet İpek ve anne Ceylan İpek'ten depremde yaşadıklarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Aile fertleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.

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