Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri takım ismi verdi

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için menajer William D'Avila'dan açıklama geldi.

Abone ol

Galatasaray'da son 2 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gündemde.

LaLiga ve MLS'den teklifler var

Şampiyonluk kutlamalarında ayrılığa yorulan açıklamalarda bulunan milli futbolcu için Galatasaray'ın resmi teklifler aldığı öne sürülüyor. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın MLS'ten bir takım ve Real Sociedad'dan teklif aldığı belirtiliyor.

Menajeri transfer iddialarını doğruladı

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

AS'a konuşan menajer William D'Avila söz konusu temasları doğruladı. D'Avila, "Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu'nun oyun tarzını seviyor. Onların isteyeceği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 10 milyon Euro beklentisi var

Bu arada haberde Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinden en az 10 milyon dolar gelir beklediği vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkıp 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

KAYNAK: NTV SPOR