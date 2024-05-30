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ABD, İngiltere ve İsrail'e ağır darbe: Gemileri vurdular

ABD, İngiltere ve İsrail'e ağır darbe: Gemileri vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurdu.

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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi televizyonda yayınlanan konuşmasında, Husi güçlerinin bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda ve Akdeniz’e doğru 27 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracıyla Gazze’ye destek operasyonları düzenlediğini ifade etti.

ABD, İNGİLTERE VE İSRAİL'E AİT 10 GEMİ VURULDU

Husi, bu 10 operasyonun İsrail, ABD ve İngiliz düşmanlarıyla bağlantılı 10 gemiyi ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını çiğneyen şirketlere ait gemileri hedef aldığını aktardı.

HEDEF ALINAN TOPLAM GEMİ SAYISI 129'A ULAŞTI

Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait hedef aldıkları gemi sayısının 129’a ulaştığını belirten Husi, operasyonların dördüncü aşama çerçevesinde devam ettiğini, nicelik ve nitelik olarak artmaya devam edeceğini kaydetti.

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