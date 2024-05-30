Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi ilk sezon şampiyon yapamazsam...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada ‘başkan seçilirsem ve Fenerbahçe'yi ilk sezon şampiyon yapamazsam seçimli kongreye gideceğim’ şeklinde konuştu. Yıldırım Ayrıca Mourinho ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Seçime oldukça iddialı hazırlanan Yıldırım, başkan olması halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

Ali Koç yönetimi hakkında çarpıcı sözler kullanan Aziz Yıldırım, şu anki yönetimin Jose Mourinho ile konuşarak 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dediğini ifade etti.

"Mourinho ile konuştular"

Bunların menajeri Jose Mourinho'yla görüşüp 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' demiş. Mourinho ile konuşuyorduk, adamın önünde tesisler açık, sordum Jose'ye 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim.

"Şampiyon yapamazsam kongreye gideceğim"

Başkan seçilirsem ve Fenerbahçe'yi ilk sene şampiyon yapamazsam sezon sonunda olağanüstü seçimli kongreye gideceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum.