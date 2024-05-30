İsrail'de erken seçim için harekete geçildi

İsrail'de Netanyahu'nun Savaş Kabinesi dağılmak üzere. Savaş Kabinesi’nin üyesi Benny Gantz'ın birkaç gün içinde Netanyahu hükümetinden ayrılacağı konuşuluyor. Gantz'ın partisi ise erken seçim için harekete geçti.

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Uluslararası kamuoyunun tepkisine kulaklarını tıkayarak Gazze'de katliama devam eden İsrail'de Savaş Kabinesi’ndeki çatlak büyüyor.

İsrail merkezli medya kuruluşu Kanal 12, İsrail'in Savaş Kabinesi’nin üyesi Benny Gantz'ın birkaç gün içinde Netanyahu hükümetinden ayrılacağını iddia etti.

Bu ayın başında Gantz, Netanyahu’yu Gazze için savaş sonrası bir plan ile gelmemesi durumunda İsrail'deki koalisyon hükümetinden ayrılmakla tehdit etmişti.

ERKEN SEÇİM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi’nden Pnina Tamano-Shata, meclisin feshedilmesi için yasa tasarısı sundu.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya erken seçim baskısı devam ediyor. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi’nden meclis üyesi Pnina Tamano-Shata, meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için yasa tasarısı sundu.

Tamano-Shata, "7 Ekim, güvenlik, ekonomi ve İsrail toplumundaki muazzam zorluklar karşısında bizi güvenle yönetebilecek geniş ve istikrarlı bir birlik hükümeti kurmak için geri dönmemizi ve halkın güvenini kazanmamızı gerektiren bir felakettir” dedi.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ TASARIYI KINADI

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi, Ulusal Birlik Partisi tarafından meclisin feshedilerek erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısını kınadı. Likud, "Savaşın ortasında İsrail'in bölünmeye değil birliğe ihtiyacı var. Birlik hükümetinin feshedilmesi Sinwar için bir ödül, uluslararası baskıya teslimiyet ve rehinelerimizi kurtarma çabalarına ölümcül bir darbedir” ifadelerini kullandı.