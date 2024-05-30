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Hamas'tan 'tam anlaşma' açıklaması: Biz hazırız

Hamas'tan 'tam anlaşma' açıklaması: Biz hazırız

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

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Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik katliamları devam ederken Hamas'tan son dakika açıklaması geldi. Hamas, saldırıların durması halinde rehine ve mahkum takasını kapsayan tam anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

'TAM ANLAŞMA' İÇİN ŞART

Hamas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.

 Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız

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