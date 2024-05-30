Bodrum FK Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi

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Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesinde Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca karşılaşma 15'er dakikadan 2 uzatma devresine gitti. Uzatma dakikalarında Bodrum FK attığı 2 gol ile Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Süper Lig'e yükselen takımlar

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'e yükselecek olan 3 takım belli oldu. Normal sezonu lider tamamlayan Eyüpspor ile ligi 2. sırada bitiren Göztepe, Süper Lig'e direk yükselmişti. Trendyol Süper Lig'e yükselen 3. takım ise Sakaryaspor’u 3-1 mağlu eden Bodrum FK oldu.