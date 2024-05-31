BIST 10.519
DOLAR 32,30
EURO 35,00
ALTIN 2.435,37
HABER /  GÜNCEL

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya ne ara bu kadar pahalandı Türk marketleri fiyatlarıyla gündem oldu
Almanya ne ara bu kadar pahalandı Türk marketleri fiyatlarıyla gündem oldu
İsrailli yetkili: Tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırılar bitmeyecek
İsrailli yetkili: Tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazze'ye saldırılar bitmeyecek
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiasına yalanlama
'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiasına yalanlama
Bodrum FK Süper Lig'de!
Bodrum FK Süper Lig'de!
Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
Muş'ta başıboş köpeğin saldırısından kaçan çocuğun bacağı kırıldı
Muş'ta başıboş köpeğin saldırısından kaçan çocuğun bacağı kırıldı
Mısır ve İsrail'den Refah kararı! İsrail askerleri çekiliyor
Mısır ve İsrail'den Refah kararı! İsrail askerleri çekiliyor
Hamas'tan 'tam anlaşma' açıklaması: Biz hazırız
Hamas'tan 'tam anlaşma' açıklaması: Biz hazırız
ABD'nin Texas eyaletinde Türk savunma sanayisi üretim yapacak
ABD'nin Texas eyaletinde Türk savunma sanayisi üretim yapacak
ABD, İngiltere ve İsrail'e ağır darbe: Gemileri vurdular
ABD, İngiltere ve İsrail'e ağır darbe: Gemileri vurdular
İsrail'de erken seçim için harekete geçildi
İsrail'de erken seçim için harekete geçildi
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi ilk sezon şampiyon yapamazsam...
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi ilk sezon şampiyon yapamazsam...