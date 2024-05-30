'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir" denildi.

Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.