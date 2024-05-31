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Kılıçdaroğlu'na parti kur baskısı! CHP kulisleri hareketlendi Talat Atilla sayı verdi

Kılıçdaroğlu'na parti kur baskısı! CHP kulisleri hareketlendi Talat Atilla sayı verdi

Yazar Talat Atilla, CHP genel başkan adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı aktardı. Atilla, 23- 24 civarında CHP Milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na yeni bir parti kurması için baskı yaptıklarını yazdı.

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar,  CHP kulislerinin 1 numaralı gündem maddesi oldu.

Kılıçdaroğlu'nun "Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz" çıkışı kulisleri hareketlendirdi.

Hem genel başkan adaylığı mesajı veren hem de Erdoğan’a karşı kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından “değişim” hareketini başlatanları vefasızlıkla suçlayan Kılıçdaroğlu, tartışmaların odağında. 

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, parti içi muhalefeti başlatarak “yeni bir yola çıktıklarına” dikkat çekerken, yazar Talat Atilla, CHP'deki konuşulan iddiayı yazısına taşıdı:

Kılıçdaroğlu "hayır" demedi

"23- 24 civarında CHP Milletvekilinin eski liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir parti kurması için baskı yaptıkları öne sürülüyor.
Kılıçdaroğlu'nun hayır demediği söylenilen öneriye, "Öncelikle CHP'nin ilk kırılma noktasında delegenin nabzı tutulsun. Bu olmazsa parti kuralım" karşı önerisi ile yaklaşanlar olduğu gibi.

"Alevilerin önderi olarak çıkış yapın. Parti arkadan gelsin" diyen kurmayları da var.

Dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu son demecinde, yeniden lider olma niyetini açıklamıştı. Kemal Beyin yakın çevresine, özellikle İmamoğlu'na yönelik ağır bir kırgınlığı, Özgür Özel'e yönelik de hayal kırıklığı yaşadığını söylediği konuşuluyor."

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