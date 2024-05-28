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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden sonra konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, normalleşme tartışmalarına değinerek, önce demokratikleşme olması gerektiğini söyledi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye siyasetini de konuştuk. Dünya siyasetini konuştuk. Yeni bir siyasi diline ihtiyaç olduğunu her iki arkadaşımız da dile getirdi. Kimsenin düşüncelerinden dolayı hapse atılmasını istemem. Düşüncesine katılırım ya da katılmam.” dedi.

"Demokratikleşme olmadan normalleşme olmaz"

Kılıçdaroğlu'na son dönemde kamuoyunda devam eden 'siyasette normalleşme' tartışmaları soruldu.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye demokratikleşmediği sürece normalleşme olmaz. O zaman normalleşme olur. Siz hala otoriter yapıyı sürdürürseniz arzu etseniz bile demokratikleşme olmaz.” ifadelerini kullandı.

"Demirtaş’ın içerde olmasını doğru bulmuyorum”

Demirtaş’ın tutukluluk konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, “Demirtaş dışarda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha açılırdı ve eminim terör olayları biterdi. O nedenle Demirtaş’ın içerde olmasını doğru bulmuyorum.” dedi.

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