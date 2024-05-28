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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

KVKK, Huawei'nin yurt dışına kişisel veri aktarımına izin verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KVKK, Huawei'nin yurt dışına kişisel veri aktarımına izin verdi

 Kişisel Verileri Kuruma Kurulu (KVKK), taahhütname başvurusunda bulunan Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketinin yurt dışına kişisel veri aktarımına izin verdi.

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KVKK'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre şirket, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda taahhütname başvurusunda bulundu.

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendiren Kurul, usul ve esasa dair herhangi bir eksikliğin bulunmaması üzerine söz konusu veri aktarımına izin verdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde "yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin yurt dışına aktarılabileceği" belirtiliyor.

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