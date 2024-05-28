Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

İspanya Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

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Başbakan Sanchez, tüm taraflarca kabul edilmediği sürece 1967 sınırlarındaki değişiklikleri kabul etmeyeceklerini açıkladı. Norveç de dün gece yarısı yürürlüğe giren kararnameyle Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdı. Bu iki ülkenin ardından en son İrlanda da resmi olarak Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Öte yandan Danimarka parlamentosu ise Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik tasarıyı reddetti.

İspanya hükümet sözcüsü, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil bir Filistin Devleti'ni tanıyacağını söylemişti.

Reuters'ın akardığına göre bu sabah yaptığı açıklamada Sanchez, Filistin devletinin başkentini Doğu Kudüs olarak kabul edeceklerini belirtti.

Barışa ulaşmak için Filistin'i devlet olarak tanımanın esas olduğunu söyleyen Sanchez, "İspanya, tüm taraflarca kabul edilmedikçe 1967 sınırlarındaki bir değişiklikleri tanımayacak" diye ekledi.

İrlanda hükümeti de bugün yaptığı açıklama ile İsrail'e meydan okuyarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu. Hükümetin tanıma planını salı sabahı yapılan kabine toplantısında onayladığı belirtildi.

Açıklamada, “Hükümet Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımakta ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurulmasını kabul etmektedir” denildi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris bu kararın barış umudunu canlı tutmakla ilgili olduğunu söyledi.

Harris, “İrlanda'nın bu kararı umudu canlı tutmakla ilgilidir. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasının tek yolunun iki devletli bir çözüm olduğuna inanmakla ilgilidir” diyerek İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha dünyayı dinlemesi ve Gazze'de insani felaketi durdurması çağrısında bulundu.

İspanya, geçen hafta Norveç ve İrlanda ile yaptığı ortak açıklamada Filistin devletini tanımak için harekete geçeceklerini bildirmişti.

Bu adıma tepki gösteren İsrail ise Kudüs'teki İspanya konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı.

Öte yandan Norveç de gece yarısı yürürlüğe giren kararnameyle Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdı. İsrail, İspanya'nın Filistinlilere yönelik konsolosluk hizmetlerini durduruyor

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Danimarka Dışişleri Bakanı'nın daha önce bağımsız bir ülke için gerekli ön koşulların eksik olduğunu söylemesinin ardından Danimarka Parlamentosu bugün, Filistin Devleti'ni tanıma tasarısını oylayarak reddetti.

Danimarka'daki tasarı ilk olarak şubat ayı sonunda dört sol parti tarafından önerilmişti.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, tasarı nisan ayında parlamentoda ilk kez tartışıldığında yaptığı açıklamada, “Bağımsız bir Filistin devletini, ön koşulların gerçekten mevcut olmaması nedeniyle tanıyamayız” demişti.

Bugünkü oylamada hazır bulunmayan Rasmussen, “Bu kararı destekleyemeyiz, ancak destekleyebileceğimiz bir günün gelmesini diliyoruz" diye ekledi.