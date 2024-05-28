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Adıyaman'da serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren çocuk boğuldu.

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İki arkadaşıyla serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren Bünyamin Ünver'in (14) gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında bulunan Ünver, sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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