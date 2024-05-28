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Açıklamaları gündeme bomba gibi düştü! Bakanlık Deniz Akkaya'nın kızı için harekete geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Açıklamaları gündeme bomba gibi düştü! Bakanlık Deniz Akkaya'nın kızı için harekete geçti

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Deniz Akkaya ne dedi?

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