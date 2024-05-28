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Lezita, Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu arasında 6'ıncı sırada yer aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lezita, Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu arasında 6'ıncı sırada yer aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından gerçekleştirilen Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında Lezita, bölgenin en büyük altıncı firması oldu.

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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından gerçekleştirilen Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında Lezita, bölgenin en büyük altıncı firması oldu.

Lezita'dan yapılan açıklamada, '2023 yılı üretimden satışlar' kriterine göre yapılan Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu araştırması sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Lezita, açıklanan listede ilk 100 büyük sanayi kuruluşu arasında, önceki yıla göre 2 sıra yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın ilk 10'daki yerini koruduğunu belirterek, 'Türkiye ekonomisine yön veren dev şirketler arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Lezita olarak kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Global bir gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ergül, Lezita'nın geçen yıl net satışlarda yüzde 60 büyüme kaydettiğini, 2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek sektöründe en çok tercih edilen ve sevilen markalardan biri haline gelip, kendi sektöründe ilk 5 marka arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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