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Parçalanmış ceset vahşetinde kan donduran beyaz kova detayı!

Parçalanmış ceset vahşetinde kan donduran beyaz kova detayı!

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda konteynere kovayla bir şeyler attığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, 8 çocuk babası Salih'in evinin de olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Pendik'te dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş, parçalanmış cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacaklarının vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek olduğu tespit edildi.

Önce kimliği belirlendi

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi.

Cesedin de 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih’in 8 çocuk babası olduğu ve cansız bedeninin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

Kameralar incelendi

Nihat Salih’in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan güvenlik kamera kayıtlarına da bakılmaya başlandı.

Yapılan incelemede bir kişinin beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler attığı belirlendi.

1 kişi gözaltına alındı 

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan kişinin B.D. adlı kişi olduğu belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine B.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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