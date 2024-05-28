 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "Yeniden aday olmak için nedenlerim; yaptıklarımızı bitirmek, eski zihniyetin dönmemesi, bu sisteme karşı verdiğimiz mücadelede bir noktaya geldik, bunu devam ettirebilmek. Bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinin davetiyle seçim çalışmaları için Ankara'ya geldi. Koç, olağanüstü bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi diyen biri varsa hakikaten iyi niyetli değildir. Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı. Rakamlara bakacak olursak; 99 puan, 99 gol, en çok gol atan takım, en iyi averajı olan takım, en az yenilen takım, şampiyon bile iki sefer yenildi. Deplasmanlarda namağlup, derbilerde 4 galibiyet 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Böyle bir tabloyu herhangi bir Fenerbahçeliye çizseydik, altına imza atar 'biz bu sene net şampiyon olduk' deyip geçerdik. Ama gördük ki herkesi yendik, rakiplerimizi yendik, puan rekorlarını yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik. Ben hocamızla, takımımızın her bir ferdiyle; gösterdikleri karakterden, mücadeleden ve bize yaşattıkları mutluluklardan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü olağanüstü bir sezon geçirdiler."

"Bu sene rekorları kırdık"

Yaşanan bazı olaylardan sonra çok daha hırslandığını anlatan Ali Koç, "Son iki senede Fenerbahçe'nin üzerindeki finansal fair-play, harcama limitleri, federasyonun sıkıştırmaları olsun bir nebze olsun kalktı. Son 2 senede prangaları atınca ne kadar daha iyi planlamalar yaptığımızı, ne kadar iyi kadro kurduğumuzu, iyi hoca getirdiğimizi gördünüz. Geçen sene de çok iyi top oynadık. Bir noktadan sonra sarsıldık. Bu sene rekorları kırdık. Son haftaya kadar taşıdık. Ama bir şekilde sistemi yenemedik. Niye umutluyum? Artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Tarihin en iyi kadrosu diyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır. İnşallah bu kadronun üstüne 3-4, bilemediniz 5 çok iyi ilave yapacağız. Bunun planları ve programları da hazır. Nisan ayından beri Mario Branco ve ekibi bunu çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Keşke 'şampiyon olacağım' dendiği zaman şampiyon olunabilse"

Yeniden aday olmasıyla ilgili nedenlere değinen Koç, şunları söyledi:

"Hayatta aptallar ile ölüler değişmez. Hepimiz değişiriz; bazen iyi, bazen kötü. Son dönemeçte dinlediklerim, duyduklarım, 'Şampiyon yapmaya geliyorum. Para, borç benim için önemli değil' sözleri... Birden tüylerim diken diken oldu. Eski günlere ne yazık ki çağrışımlar yapılıyor. 'Keşke şampiyon olacağım' dendiği zaman şampiyon olunabilse. Bu kulübün 6 senede geldiği noktaya geri dönmemesi için ben bu mücadeleye girmeye karar verdim. Yeniden aday olmak için nedenlerim; yaptıklarımızı bitirmek, eski zihniyetin dönmemesi, bu sisteme karşı verdiğimiz mücadelede bir noktaya geldik, bunu devam ettirebilmek. Bu böcekleri öyle veya böyle ezmek zorundayız."

Ali Koç, Fenerbahçelilerin kenetlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Fenerbahçe'nin gücü camiasındandır. Bu gücü Fenerbahçe'nin lehine harekete geçirmeliyiz. En küçük şeyde kırılgan oluyoruz. Sosyal medyada bizi bölüyorlar, hocamıza saldırıyorlar. Burada her birimize 7'den 70'e hepimize büyük vazife düşüyor. Fenerbahçe'ye böyle davranmanın bir bedeli olduğunu insanların anlaması gerekir. Fenerbahçe menfaatleri söz konusuysa kayıtsız şartsız ve amasız Fenerbahçe'nin yanında olmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Bir kongre üyesinin, "Aziz Yıldırım'ı destekleyenler sistemin devamını mı istiyor" ifadeleri üzerine Ali Koç, şu görüşlere yer verdi:

"Öyle bir şey demedim. Sistemi devam ettirmek için demedim. Bize olan husumet sistemle ilgili yaptığımız mücadele ve savunduğumuz değerler dedim. Ama şunu da söyleyeyim. Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Aziz Başkanın, örgüt lideri ile ilgili daha çelişkili açıklamaları da var 2013'ten sonra. Benim çizgim aynı, yanlış olur, doğru olur, benim çizgim aynı. Ben böyle gidip gelmiyorum. Bizim bir çizgimiz var. Aziz Başkan, cumhuriyet değerlerine son derece önem veren biri. Biz de onun tornasından geçtik. Fenerbahçe'nin DNA'sında da bu konularda bir duruşu var. Ne yazık ki zaman içinde bizim bu duruşumuz siyasete çekildi. Çünkü cumhuriyet değerleri bir siyasi tartışma malzemesi haline geldi. Bize göre değil. Biz siyaset falan yapmıyoruz."

"Bana 'FETÖ projesi' diyen Aziz Yıldırım" ifadesini kullanan Koç, "Onun için rakip takımın başkanı bana 'proje' dediği zaman ben cevap vermiyorum. Dönüp 'senin başkanın dedi kardeşim' diyecek." dedi.

1959 öncesi şampiyonluklar

Bir kongre üyesinin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili son durumu sormasıyla ilgili Koç, şunları kaydetti:

"Biz bütün girişimleri yaptık. Nihat Özdemir sağolsun bir blokaj koydu hiç ilgilenmedi. Bu gelen federasyon, 'komisyon kuracağım' dedi ondan başka hiçbir şey yapmadı. Yeni federasyon gelene kadar bir şey çıkacağını beklemiyorum. Ben mevcut federasyon başkanının bu kadar Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum başkan olurken. Geçen sene şampiyonluk töreninde İcardi'ya bir bakışı var Wanda Nara öyle bakmamıştır. Dolayısıyla onlar hayatta bu işe girmezler. Hatta Tahkim'de buna red verecek adam ararlar."