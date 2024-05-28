Yurtiçi Kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi

Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, "Bize bu gurur verici ödülü kazandıran 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesine ve bize bu ödülü takdir eden tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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Türkiye genelinde 15 bin katılımcının oyuyla oluşturulan Türkiye İtibar Endeksinin sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo, beşinci kez sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirilen 2024 Türkiye İtibar Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilden, yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek oluşturuldu.

CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada kullanıcılara sektörler ve markalar ile ilgili bazı sorular yöneltildi. Araştırma sonucunda toplanan veriler, Kent Üniversitesi'nin ilgili istatistik bölümlerinde incelendi ve bu sonuçlara göre Türkiye İtibar Endeksi oluşturuldu.

Kent Üniversitesinde gerçekleştirilen ödül töreninde markaya birincilik ödülü teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, 'Bize bu gurur verici ödülü kazandıran 18 bin kişilik Yurtiçi Kargo ailesine ve bize bu ödülü takdir eden tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi her zaman daha iyisi için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Canatan şunları kaydetti:

'Kazandığımız ödüllerle ve kamuoyu araştırmalarıyla görüyoruz ki müşterilerimiz bize güveniyor bizler de onları destekliyoruz. Türkiye genelinde 80'in üzerinde aktif kampanyamızla tüm üreticileri ve esnafı kapsayacak şekilde kampanyalar uyguluyoruz. Ayakkabı üreticisinden, mahalle terzisine kadar her meslek grubuna yönelik kampanyalarımız var. Örneğin Yurtiçi Kargo şubelerinde öğretmen ve öğrencilerimizin her zaman indirimleri hazırdır. Yurtiçi Kargo olarak biz üreten, çalışan, gelişen ve bir fayda sağlamak isteyen herkesin yanındayız. Aldığımız ödül dolayısıyla mutlu ve gururluyuz.'