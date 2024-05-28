BIST 10.679
DOLAR 32,18
EURO 34,99
ALTIN 2.425,46
HABER /  DÜNYA

AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar euroluk destek taahhüdü

AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar euroluk destek taahhüdü

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar avroluk destek taahhüdünde bulundu.

Abone ol

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi.

AB'nin 2024 ve 2025 için 2,12 milyar avro taahhütte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yardım, hem Suriye içindeki hem de komşu ülkelerdeki Suriyelilerin yanı sıra, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki ev sahibi topluluklara da destek sağlayacak." denildi.

Açıklamada, "AB, 2023'te yapılan 7'nci Brüksel Konferansı'nda Suriye'deki nüfusun yanı sıra Suriyeli mülteciler ve Lübnan, Ürdün ile Irak'taki savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik 2024 yılı için verdiği 560 milyon avroluk taahhüdü teyit etti. AB söz konusu komşu ülkelere 2025 yılı için ilave 560 milyon avro taahhüt etti. AB, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar avro taahhütte bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca 2025 taahhütlerinin 2027 yılına kadarki dönemi kapsayan mali paketin bir parçası olduğu belirtildi.

Siyasi çözüm vurgusu

Açıklamada, konferansın AB yönetimi ile üye ülkelerini, Suriye'nin komşu ülkelerini, diğer ortak ülkeler ve bağışçıların yanı sıra Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlardan temsilcileri bir araya getirerek, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakerelere dayalı bir siyasi çözüme ulaşılmasının desteklenmesinin acil önemi vurgulandı.

Toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredi

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda yaptığı açıklamada toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İki ilde 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İki ilde 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
TMSF Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkarıyor
TMSF Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkarıyor
Bakan Şimşek müjdeyi böyle duyurdu: Beklentileri aştı
Bakan Şimşek müjdeyi böyle duyurdu: Beklentileri aştı
MGK bugün toplanıyor: Terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak
MGK bugün toplanıyor: Terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro ne kadar?
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro ne kadar?
Kutlamaların ardından Victor Nelsson, taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size, utanın"
Kutlamaların ardından Victor Nelsson, taraftara ateş püskürdü! "Yazıklar olsun size, utanın"
 DEAŞ'a yönelik operasyon: Yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı!
 DEAŞ'a yönelik operasyon: Yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Mahzen-50" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Mahzen-50" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Netenyahu'dan Refah'ta çoluk çocuğun diri diri yakıldığı saldırıyla ilgili açıklama: Trajik bir hata
Netenyahu'dan Refah'ta çoluk çocuğun diri diri yakıldığı saldırıyla ilgili açıklama: Trajik bir hata
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de