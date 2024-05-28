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Netenyahu'dan Refah'ta çoluk çocuğun diri diri yakıldığı saldırıyla ilgili açıklama: Trajik bir hata

Netenyahu'dan Refah'ta çoluk çocuğun diri diri yakıldığı saldırıyla ilgili açıklama: Trajik bir hata

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'ta çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi hayatını kaybettiği saldırının için “trajik bir hata” olduğunu söyledi. Netanyahu, “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim" diye devam etti.

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İsrail ordusunun Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırıda çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce yaralının olduğunu açıkladı. Saldırı uluslararası alanda kınandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'a karşı savaşı sürdürme sözü verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.

Netenyahu, saldırının “trajik bir hata” olduğunu söyledi. Netanyahu, “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim" diye devam etti.

Ne olmuştu?

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

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