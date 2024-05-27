BIST 10.657
DOLAR 32,12
EURO 34,92
ALTIN 2.428,00
HABER /  GÜNCEL

DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı

DMM'den 'kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik' belgelerine dair uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi almak için girişimde bulunmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı yönetim ve sorumluluğunda olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verildiği hatırlatıldı.

Eğitim ve belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Vatandaşların mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurum müdürlüklerine başvurabilir veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini arayarak gerekli bilgileri alabilirler."

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı
Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı
Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik
Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile görüştü! Filistin kararı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile görüştü! Filistin kararı...
Erzincan'daki maden ocağında paniğe sebep olan uygulama
Erzincan'daki maden ocağında paniğe sebep olan uygulama
Rusya'dan sürpriz 'Taliban' hamlesi! Listeden çıkabilir
Rusya'dan sürpriz 'Taliban' hamlesi! Listeden çıkabilir
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek
Rusya, Orta Asya’nın ilk nükleer enerji santralini Özbekistan’da inşa edecek
Ali Koç'tan transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
Ali Koç'tan transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma
İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma
Türkiye'ye seyahat uyarısı! Başıboş köpekler yüzünden...
Türkiye'ye seyahat uyarısı! Başıboş köpekler yüzünden...
Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı
Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı
Olcay Şahan, resmen Altınordu'da
Olcay Şahan, resmen Altınordu'da