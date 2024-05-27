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Erzincan'daki maden ocağında paniğe sebep olan uygulama

Erzincan'daki maden ocağında paniğe sebep olan uygulama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeninde JeoRadar uyarısı sonucu yapılan kontrollü toprak indirmesi sonrası çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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