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Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplantı. Toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçları değerlendirildi ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçlarının değerlendirildiği ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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