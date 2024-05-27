Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık beraat etti! Maktul avukatı: Hiç beklemediğimiz bir sonuç

Erzurum'da, Rus uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddiasıyla "Kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Suriye uyruklu sanık, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

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Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile maktul Anastasiia Emelianova'nın arkadaşları katıldı. Tutuklu sanık Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ise duruşmaya Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanık Arnabeh'in "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, hakkında takdir indirimi uygulanmamasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Sanık Arnabeh, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, suçlamaları reddetti.

Maktül Emelianova'nın avukatı Begüm Osman ise sanık Arnabeh'in "Canavarca hisle kadını kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatı Osman Ertaş da müvekkilinin cam sehpayı kırmasının söz konusu olması durumunda vücudunda yaralar oluşması gerektiğini, ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığını söyledi.

Son sözü sorulan sanık Arnabeh, "Hiçbir şekilde suç işlemedim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "Kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Mohammad Nizar Arnabeh hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

Maktul avukatı Begüm Osman, adliye çıkışında gazetecilere, eylül ayından itibaren yargılamanın sürdüğünü anlattı.

Davanın kamuoyuna mal olduğuna işaret eden Osman, "Bugün dosyamız karara çıktı ancak hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız. Aslında eril yargının yine bir tezahürü ile karşı karşıya olduğumuzu söylememiz çok doğru ve yerinde olacaktır. Çünkü aslında sanık en başından beri yalnızca bir ifadesinde değil, üç farklı ifadesinde de birden farklı beyanlarda bulunmuştu. Her defasında suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştu." diye konuştu.

Osman, şüpheden sanık yararlanır ilkesini bildiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak bu kadar bizim lehimize şüphe varken, başka hiçbir fail yokken, adeta sanığın mükafatlandırıldığı bir yargılamaya şahit olduk. Bu verilen kararın henüz gerekçesini bilmiyoruz, bir şerh var mı, bunu bilmiyoruz. 15 gün içerisinde gerekçeli kararı göreceğiz. Tabi ki istinaf hakkımızı kullanacağız. Üzgünüz ancak umutluyuz ve güçlüyüz. Mücadelemiz hep birlikte güçlü. Şüpheden sanık yaralanır ilkesinin bu kadar geniş yorumlandığı, ilk kararlardan birisi olabilir. Davanın takipçisi olacağız. Hiç beklemediğimiz bir beraat kararı ile karşı karşıyayız. Bu bir son ve net bir sonuç değil, verilen karar kesin karar değil. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz."

Sanık avukatlarından Yılmaz Çelik ise davayla ilgili çok kez yanlış haberlerin yapılıp yayıldığını aktardı.

Müvekkilinin suçsuz olduğuna inandıkları için davaya dahil olduklarını söyleyen Çelik, "Mahkeme geç de olsa adil bir karar verdi ama gerekçesine biz katılmıyoruz. Suçun sabit olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple istinaf etmeyi düşünüyoruz. Çünkü delil yetersizliğinden beraat aldı. Bizim kanaatimiz suçun sabit olmadığı. Adalet geç de olsa tecelli etti, gecikmiş adalet adalet değildir." ifadesini kullandı.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Rusya uyruklu Anastasiia Emelianova'nın ölümüyle ilgili otopsi raporuna göre, ölüm sebebinin sol bacağına saplanan cam parçası ile büyük damar kesisine bağlı kanama olduğu tespit edildiği anlatılıyordu.

İddianamede, sanık Mohammad Nizar Arnabeh'in emniyette avukat eşliğinde verdiği savunması ile savcılıkta verdiği savunması arasında açıkça çelişkilerin bulunduğu, emniyetteki savunmasında olay günü maktul ile tartıştığı, omzunun çarptığı ve sonucunda maktulün odada bulunan cam sehpaya doğru sendelediği şeklindeki beyanının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve suçtan kurtulmaya matuf olduğundan savunmalarına itibar edilmediği bildiriliyordu.

Olay günü polislerin tanzim ettiği ve Arnabeh'in imzaladığı tutanağa göre olayı açık bir şekilde ikrar ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Arnabeh'in işten geldikten sonra Emelianova'nın yaptığı yemeği yemeyeceğini söylemesi üzerine sözlü tartışma çıktığı, Arnabeh'in Emelianova'yı iteklediği ve salonda bulunan cam sehpanın üzerine doğru çarparak düştüğü, çarpma sonucu kırılan camların Arnabeh'i bacağından yaraladığı ve Arnabeh'in kırılan sehpadan eline geçirdiği cam parçasını Emelianova'nın yaralandığı bacağına saplayarak ölümüne sebebiyet verdiği kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Mohammad Nizar Arnabeh'in "kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.