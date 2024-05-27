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Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedine ait parçalar bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedine ait parçalar bulundu

Pendik'te, çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçaları bulundu.

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Pendik'te, çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçaları bulundu.

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, N.S isimli erkeğe ait olduğunu tespit ettikleri cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirledi.

Ekiplerin, çevredeki konteynerlerdeki incelemeleri sürüyor.

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