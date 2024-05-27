BIST 10.697
DOLAR 32,18
EURO 34,93
ALTIN 2.430,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden geriye buruk hikayeler kaldı

Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden geriye buruk hikayeler kaldı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler geride buruk hikayeler bıraktı.

Abone ol

Kazada yaşamını yitirenlerden Serhat, eşi İpek ve kızı Elif Taraman'ın cenazesi Diyarbakır'ın Hani ilçesine getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Defin sırasında Taraman ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Acılı aileye ilçe merkezindeki Remzi Gülten Baycan Taziyeevi'nde taziye ziyaretleri sürüyor.

Serhat Taraman'ın ağabeyi Neşet Taraman, AA muhabirine, kardeşinin Hani-Diyarbakır arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste şoför olduğunu söyledi.

Kardeşinin, eşi İpek, kızı Elif ve oğlu Enes ile dün İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Taraman, "Serhat bugün saat 14.30'da İstanbul'a gidecekti. Ablamız ameliyat olacak diye dün 10.30 otobüsüne eşi ve çocuklarıyla binerek gitti. Ablamın ameliyatına yetişmek için gittiler. Allah'ın takdiri, bugün gitmiş olsaydı belki böyle olmayacaktı." diye konuştu.

Kazada yaralanan yeğeni Enes'in Mersin'de hastanede tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Taraman, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kanser tedavisi gören Taha'nın kontrolü için İstanbul'a gidiyorlarmış

Kazada ölen Sultan Acet ve 5 yaşındaki oğlu Taha'nın cenazeleri de merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

Yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi. Bir süredir kemik kanseri tedavisi gören 5 yaşındaki Taha'nın kontrol için annesi Sultan ve babası Hacı Acet ile İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği, babanın kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Birsen Çiftsüren'in cenazesi de önce Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Cenaze buradaki işlemlerin ardından Hazro ilçesinin Gözlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Birsen Çiftsüren'in trafik kazası geçiren ve yaralanan yeğenini görmek için Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği belirtildi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki kaza ile ilgili taziye mesajı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan kaza açıklaması Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Mersin'de çok feci zincirleme kaza: 10 ölü, 30 yaralı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
4 tabloda yeni maaşlar! Öğretmen, hemşire, doktor kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı
Foto Galeri 4 tabloda yeni maaşlar! Öğretmen, hemşire, doktor kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuştu: Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız
Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuştu: Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelinini öldürmüştü! O kayınpeder için istenen ceza belli oldu
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelinini öldürmüştü! O kayınpeder için istenen ceza belli oldu
Ümit Zileli Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı oldu
Ümit Zileli Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı oldu
Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanbul Havalimanı ilk sırada
Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı: İstanbul Havalimanı ilk sırada
Sıfır otomobilde indirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı
Sıfır otomobilde indirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
Türk Kızılay Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı
Türk Kızılay Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı
Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
İspanya Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için aday kadrosu açıklandı
İspanya Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için aday kadrosu açıklandı
Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in Refah saldırısını kınadı
Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in Refah saldırısını kınadı
Realme yeni 12 serisini tanıttı profesyonel kamerası dikkat çekti
Realme yeni 12 serisini tanıttı profesyonel kamerası dikkat çekti
Galatasaray, rekorlarla şampiyonluğa koştu
Galatasaray, rekorlarla şampiyonluğa koştu