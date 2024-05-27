4 tabloda yeni maaşlar! Öğretmen, hemşire, doktor kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber tüm emekli ve memur maaşları artacak. Memur zammı temmuz ayı başında kesinleşecek. İşte öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil yeni maaşlar...
Sabah Metin Dirice'nin haberine göre memur ve memur emeklisi zammı için 2 veri kaldı. Mayıs ve haziran enflasyon rakamları sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Bu rakama yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ilave edilerek yeni memur maaşları hesaplanacak.
3 Haziran Pazartesi günü TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamını duyuracak. Böylece 5 aylık fark netleşecek. 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak.
Emekli ve memurlar her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor.
Memur enflasyon farkı burada 6 aylık enflasyon oranından bir önceki toplu sözleşme zammının arındırılmış halini ifade ediyor. Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak.