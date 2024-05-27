4 tabloda yeni maaşlar! Öğretmen, hemşire, doktor kim ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı

Emekli ve memurlar her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor.