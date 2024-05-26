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Mersin'de çok feci zincirleme kaza: 10 ölü, 30 yaralı

Mersin'de TAG Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoylu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

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