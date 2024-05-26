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Serdar Topraktepe'ye PFDK'dan 1 maç men cezası

Serdar Topraktepe'ye PFDK'dan 1 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'ye 1 maç men cezası verdi.

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Kurul, Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'ye 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

1-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE’nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 23.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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