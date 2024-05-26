Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları'na büyük tepki gösterdi! "Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi"

Pahalı sponsorluklar ve Lamborghini araçla gündeme gelen Türk Hava Yolları (THY), Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçurdu. 13 saatlik yolculuk öncesi başta Eda Erdem, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt olmak üzere voleybolcular THY'ye isyan etti.

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Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ya da nam-ı diğer Filenin Sultanları, tarifeli-aktarmalı uçakla yurda dönerken A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi tartışma yarattı.

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçları nedeniyle seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımında yine uçak krizi yaşandı. 13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçacak olan oyuncular, duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

THY'nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı.

"Başka takımlara özel uçak..."

Ebrar Karakurt devamında ise "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" diyerek sitemini dile getirdi.

Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi.

Hande Baladın da sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi. Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi.

Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.

Milli voleybolcuların paylaşımları ise şöyle:

Lamborghini'li basın müşaviri

Türk Hava Yolları, kurumun basın müşaviri Yahya Üstün'ün Miami Beach'ten Lamborghini marka lüks aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla geçtiğimiz aylarda gündeme geldi.

THY yöneticilerinin maaşları ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda, eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, yılda 16 maaş alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin brüt maaşının aylık 1 milyon 400 bin olduğunu iddia etti.

Bilal Yıldız, Airporthaber'deki "THY’de astronomik yönetici maaşları" başlıklı köşe yazısında, THY’deki müdür ve üstü yöneticilerin aldığı maaşlar yönelik edindiği duyumları paylaştı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi‘nin maaşının aylık brüt 1 milyon 400 bin TL olarak belirlendiğini iddia eden Yıldız, şunları söyledi:

“THY de çalışanlar yılda 16 maaş aldıkları için siz bu rakamın brüt değil, net maaş olduğunu düşünebilirsiniz. Yani THY Genel Müdürü ayda 1 milyon 400 TL maaş alıyor dersek, yanlış olmaz.

Şimdi bize ulaşan rakamları tek tek yazıyorum.

-Genel Müdür maaşı 1.400.000 TL olarak belirlenmiş. (tavan maaş)

-Sekiz genel müdür yardımcısının maaşı, bu rakamın %90 ı (1.260.000 TL)

-Kırk bir adet başkanın maaşı, bu rakamın %50 si (700.000 TL)

-Elli üç adet başkan yardımcısının maaşı. bu rakamın %35 i (490.000 TL)

-Yüzlerce müdürün maaşı. bu rakamın %25 i (350.000 TL) civarında olmuş aldığımız duyuma göre.”

Ünlü isimlere dev paralar

Öte yandan, THY 2010 yılında üç yıllığına Barcelona'ya sponsor oldu. Şirket bu sponsorluk için İspanyol devine 9 milyon euro ödeme yaptı.

26 Temmuz 2010 tarihinde Türk Hava Yolları ve EuroLeague arasında 15 milyon euro bedel ile bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Avrupa basketbolunun en üst ligi olan EuroLeague, 2010-11 sezonundan beri Turkish Airlines Euroleague adıyla düzenlemeye başlamıştır. THY, Lionel Messi ve Kobe Bryant'lı reklam filmi için yaklaşık 100 milyon dolar bütçe ayırdı.

THY'nin Kevin Costner'a 2009'da 1 milyon euro, 2017'de Morgan Freeman'a 1 milyon 200 bin euro, bu yıl ise Jose Mourinho'ya 1 milyon 500 bin euro ödediği iddia edildi.