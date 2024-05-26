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Denizli'de yaşlı çift kurşunların hedefi olmuştu! Katil bakın kim çıktı

Denizli'de yaşlı çift kurşunların hedefi olmuştu! Katil bakın kim çıktı

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla oğulları gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması çalışmaları kapsamında çiftin oğulları H.A'nın (23) ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadelerde bulunan H.A. daha sonra saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Babası yardım istemiş

Zanlının ilk ifadesinde annesi ile babasının kendisini sürekli dövdüğünü, korkutmak amacıyla saklanıp arkalarından tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olaydan sonra tüfeği sakladığını, yaralı babasının kendisini telefonla arayıp yardım istediğini ve koşarak yanına gidip sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.

Baba Yaşar A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde dün, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet A. (55) tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı.​​​​​​​

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